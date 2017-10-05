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Рева побоюється, що за новими пенсіями вишикуються "шахтарі" з лав бойовиків

Четвер, 5 жовтня 2017, 13:26

Міністр соціальної політики Андрій Рева закликав регіональні відділення Пенсійного фонду спільно з правоохоронцями унеможливити легалізацію бойовиків із непідконтрольних територій для отримання підвищених українських пенсій.

Про це він заявив 5 жовтня під час селекторної наради щодо пенсійної реформи під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, повідомляє "Укрінформ".

"Звертаю увагу на посилення контролю за переміщенням осіб з неконтрольованої території. Оскільки зараз у зв’язку з підвищенням пенсій найбільше підвищення отримають якраз такі категорії людей, як шахтарі, металурги та інші, я не виключаю ситуацію, коли бойовики з непідконтрольних територій спробують через різні злочинні схеми спробувати легалізуватися в органах Пенсійного фонду і в органах соціального захисту", – наголосив Рева.

Міністр звернувся до представників органів ПФУ, зокрема областей, які знаходяться поблизу зони проведення АТО, разом з правоохоронцями взяти це питання на контроль і не допустити "подібних речей".

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект щодо пенсійної реформи. Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: пенсії
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