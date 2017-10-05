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НАЗК виграло суд, але конфіскувати у "Свободи" 2,3 млн грн не вдасться

Четвер, 5 жовтня 2017, 19:40

Дарницький районний суд Києва визнав винним головного бухгалтера ВО "Свобода" у порушенні порядку отримання внеску на підтримку політичної партії.

Про це повідомляє у четвер прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Постановою суду головного бухгалтера ВО "Свобода" визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас суд постановив закрити справу, у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення (законодавством для цього передбачено три місяці). При цьому матеріали за даною справою були отримані судом 29 червня 2017 року.

З того часу призначалось 5 судових засідань, які неодноразово переносились через неявку головного бухгалтера ВО "Свобода". Внаслідок цього не буде конфіскована до державного бюджету сума внесених з порушенням коштів – 2 330 900 гривень.

Раніше НАЗК наголошувало, що суддя затягує розгляд провадження про стягнення до державного бюджету 2,3 мільйонів гривень членських внесків з партії ВО "Свобода".

Як повідомлялося, Департамент з питань запобігання політичній корупції НАЗК за результатами аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІV квартал 2016 року виявив порушення порядку отримання внеску на підтримку політичної партії.

Зокрема, були виявлені невідповідності між прізвищами осіб, що здійснювали грошові внески, у звіті партії та у банківських виписках.

Після розкриття судом відомостей стосовно банківського рахунку ВО "Свобода" Національне агентство виявило, що 11 платежів на загальну суму 2 330 900 гривень були внесені протягом листопада-грудня 2016 року в касу банку головним бухгалтером політсили.

Також було встановлено, що вказана особа отримала через партійну касу ще 26 100 гривень внесків від фізичних осіб, що підтверджується прибутковими ордерами.

Таким чином було порушено встановлений законом України "Про політичні партії в Україні" порядок отримання внеску на підтримку політичної партії.

Відповідно до зазначеного порядку, грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції особисто фізичними особами з встановленням установою банку персональної інформації щодо внескодавців.

Українська правда

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Теми: СвободаНАЗКсуд
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