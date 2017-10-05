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БПП і "Опоблок" зняли мера Миколаєва з посади

Четвер, 5 жовтня 2017, 22:05

Позачергова сесія Миколаївської міськради 5 жовтня визнала незадовільною роботу мера Олександра Сенкевича і достроково припинила його повноваження.

Це рішення шляхом таємного голосування підтримали всі депутати, які брали у ньому участь, повідомляє Укрінформ.

"За дострокове припинення повноважень міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича проголосували 42 депутати, проти немає, тих, хто утримався, - немає", - сказав голова лічильної комісії Владислав Єнтін.

Варто зауважити, що фракція "Самопоміч" відмовилася брати участь у голосуванні.

"На жаль, коаліція БПП і "Опоблоку", якою вже нікого не здивуєш, проголосувала за зняття Олександра Сенкевича з посади мера", - заявили у політсилі за результатами голосування.

В ухваленні рішення також брали учать депутати політсили "Наш край", яка вважається проектом Банкової.

Сенкевич збирається оскаржувати рішення міськради у суді.

"Я оскаржуватиму це рішення у суді, і впевнений, що переможу. І обіцяю, що зроблю все, щоб у наступному складі Миколаївської міської ради було багато вільних і незалежних людей, які прийматимуть власні рішення, а не під чиюсь указку", — сказав він.

Як відомо, позачергова сесія міської ради 5 жовтня після звіту міського голови визнала незадовільною роботу Олександра Сенкевича.

Ще у липні недовіру очільнику Миколаєва ініціював його однопартієць, депутат від "Самопомочі" Сергій Ісаков. Цю ініціативу підтримали фракції "Наш край" та БПП "Солідарність" у міській раді.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко закликав мера скласти повноваження, а депутатський корпус міськради - саморозпуститися. Для вирішення цього питання і було скликано позачергову сесію 5 жовтня.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Миколаївкадри
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