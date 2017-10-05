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Місія ОБСЄ знайшла 26 невідведених танків неподалік Донецька

Четвер, 5 жовтня 2017, 23:15

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила техніку, яка мала бути відведена, за межами виділених місць зберігання.

Про це йдеться у звіті місії за 4 жовтня, оприлюдненому у четвер ввечері.

"3 жовтня в непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на південний схід від села Тернове (57 км на схід від Донецька), що є порушенням відповідних ліній відведення", - сказано у повідомленні.

У СММ додали, що 3 жовтня команда зафіксували меншу кількість озброєння у цьому районі, якщо порівнювати із даними останнього спостереженнями за 20 вересня.

"У непідконтрольних урядові районах за лініями відведення, проте за межами виділених місць зберігання міні-БПЛА СММ виявив 1 нерухому самохідну артилерійську гармату (2С9 "Нона-С", 120 мм) і 11 танків (Т-64Б) у районі на захід від села Мануйлівка (65 км на схід від Донецька) і ще 15 танків (Т-64Б) на південний схід від Тернового", - розповіли у місії.

Кількість озброєння у цих районах також зменшилася, якщо порівнювати із даними за 20 вересня.

"У підконтрольних урядові районах за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання команда СММ бачила зенітній ракетний комплекс (9К33 "Оса") біля міста Бахмут (67 км на північ від Донецька)", - додали у СММ.

Місія ще раз відвідала постійне місце зберігання озброєння "ЛНР", розташоване за лініями відведення, і зауважила, що там і дотепер бракує 4 танків (одного Т-72 і трьох Т-64).

СММ також зафіксувала бойові броньовані машини в зоні безпеки.

3 жовтня у підконтрольних урядові районах міні-БПЛА СММ зафіксував 1 бронетранспортер (БТР-70 або БТР-80) поблизу Золотого. Цього ж дня у непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 2 БТР-80 неподалік міста Брянка (46 км на південний захід від Луганська).

Теми: ОБСЄДонбас
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