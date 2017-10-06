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Депутати БПП зайняли оборону трибуни ВР. Нацгвардія оточила будівлю

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 09:47

15 депутатів Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" заблокували парламентську президію і трибуну з метою недопущення блокування їх фракцією "Самопоміч" та іншими депутатами.

Про це повідомляють Українські новини з місця подій.

Зокрема, на місці першого заступника голови Ради розташувався депутат від БПП Ігор Побер, а поруч з місцем голови перебуває заступник голови БПП Олексій Гончаренко.

Біля трибуни розташувалися, зокрема, депутати від БПП Іван Мельничук та Олександр Третьяков.

 

Станом на 9:35 депутатів від "Самопомочі" в сесійній залі немає.

При цьому будівля парламенту перебуває під підсиленою охороною Нацгвардії.

"Верховну Раду оточили в один ряд - по одному бійцю через кожних 5-10 метрів. Також ряд правоохоронців вишикувався у Маріїнському парку", - повідомляє Укрінформ.

Як відомо, 5 жовтня Рада почала розгляд законопроекту №7163 про відновлення суверенітету над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Однак у зв'язку з блокуванням президії засідання парламенту було закрито.

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