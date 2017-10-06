У РФ з'явилося спеціальне відомство для блокування анонімайзерів

Російська держслужба з нагляду за зв'язком і масовими комунікаціями створила департамент з блокування VPN-сервісів і анонімайзерів.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на главу Роскомнагляду Олександра Жарова.

За його словами, нове відомство створено на підприємстві державної служби "Головний радіочастотний центр" і проводить дослідження й експерименти з обмеження доступу до сайтів.

"Тренуються блокувати всі ресурси, які мають бути заблоковані, якщо вони порушують закон", - зазначив Жаров.

Він розповів також, що співробітники нового департаменту "взаємодіють з компаніями, які працюють у сфері інформаційної безпеки, відпрацьовують різні сценарії поведінки порушників і готують відповідні сценарії своєї поведінки".

Жаров пояснив, що таким чином відомство готується до низки нових норм про регулювання інтернету в Росії, зокрема поправок в закон "Про захист інформації", які зобов'язують анонімайзери й VPN-сервіси фільтрувати трафік і не надавати користувачам допуск до заблокованих сайтів.

Як повідомлялося, на початку липня російська Федеральна податкова служба РФ отримала право блокувати анонімайзери.

Наприкінці липня президент РФ Володимир Путін підписав закон, який регулює діяльність месенджерів і закон про заборону використання в Росії засобів для обходу блокування доступу до заборонених сайтів.

Закон про регулювання анонімайзерів вступає в силу в Росії 1 листопада. Спостерігачі вважають його "атакою на інтернет-свободу".