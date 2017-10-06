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У штабі заявляють про відсутність втрат для сил АТО за добу

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 12:34

Доба 5 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це на брифінгу в п'ятницю розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"Добра новина. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", – сказав він.

На луганському напрямку бойовики активізувалися після 16 години. У Лобачевому, що західніше Щастя, сталося два мінометних обстріли. По позиціях сил АТО було випущено 17 мін. Також противник порушував режим тиші у Станично-Луганському районі та с. Кримське.

Всього в четвер на цьому напрямку сталося п’ять ворожих обстрілів.

На донецькому напрямку, за словами Лисенка, неспокійно було по всьому фронту, на винятком світлодарської дуги.

"У Зайцевому та Майорську сталося кілька інтенсивних перестрілок між українськими військами та противником. При цьому окупанти застосовували бронетехніку. В Авдіївці вечірній ворожий обстріл тривав понад дві години. Немає перемир’я і в Донецькому аеропорту", – розповів полковник.

Всього на цій ділянці фронту сталося 12 ворожих обстрілів.

На маріупольському напрямку бойові дії велися  у Березовому, Водяному та Широкиному.

Противник не застосовував важке озброєння. На кожен ворожий обстріл українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Всього 5 жовтня на маріупольському напрямку сталося сім збройних інцидентів.

Українська правда

Теми: АТО
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