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Скандальний президент ПАРЄ Аграмунт подав у відставку

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 14:38

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт, який цього року літав в Сирію до Асада на російському урядовому літаку, подав у відставку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв, оприлюднивши заяву про відставку Аграмунта, повідомляє "Європейська правда".

"Вирішив не чекати фінального голосування в Асамблеї, запланованого на понеділок. Послався на стан здоров‘я. Вітаю всіх причетних, це наша спільна перемога!", - написав глава української делегації.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта. 

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт у своїй першій заяві після того, як в ПАРЄ ініціювали його відставку, заявив, що став "жертвою через своє бажання до діалогу" та що кампанію проти нього очолили українці.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт також заявив, що прийняті у ПАРЄ нові правила щодо процедури його відставки є "незаконними та нечесними".

Детальніше про ситуацію читайте в статті "Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ"

Теми: ПАРЄ
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