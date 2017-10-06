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У Карпатах добудували Бескидський тунель

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 15:30

На Закарпатті завершили будівництво нового Бескидського тунелю.

Про це у Twitter повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Тунель збудовано! Зараз будуємо колії на підходах. Наприкінці жовтня починаємо колійні роботи всередині", - написав він.

Про це також повідомляє будівельна асоціація "Інтербудмонтаж", яка зводила тунель. 

 
Фото interbudmontazh.com 

Довжина тунелю становить 1764,5 м, з порталами 1822 м. 

 
Фото interbudmontazh.com 

Як відомо, у липні "Укзалізниця" повідомляла, що роботи з будівництва Бескидського тунелю планується закінчити 6 листопада 2017 року.  

 
Фото interbudmontazh.com 

Будівництва нового Бескидського тунелю розпочали 29 жовтня 2013 року та планують закінчити в ІI кварталі 2018 року.

Перший етап будівництва тунелю – проходку верхнього уступу було завершено в січні 2016 року.

Наприкінці грудня 2013 року Кабінет міністрів схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку у розмірі 55 мільйонів євро на будівництво Бескидського тунелю.

Спорудження двоколійного Бескидського тунелю триває на гірському перевалі в Карпатах, на перегоні Бескид – Скотарське.

Для України Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозяться вантажі до західного кордону країни, а також понад 60 % транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.

Він також є другим за довжиною після Лутугинського залізничним тунелем в Україні. 

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрзалізницяКарпати
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