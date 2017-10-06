У Карпатах добудували Бескидський тунель
На Закарпатті завершили будівництво нового Бескидського тунелю.
Про це у Twitter повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
"Тунель збудовано! Зараз будуємо колії на підходах. Наприкінці жовтня починаємо колійні роботи всередині", - написав він.
Тунель збудовано!Зараз будуємо колії на підходах. Наприкінці жовтня починаємо колійні роботи всередині. І до весни)https://t.co/kCjeAwnzZ3— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) October 6, 2017
Про це також повідомляє будівельна асоціація "Інтербудмонтаж", яка зводила тунель.
Довжина тунелю становить 1764,5 м, з порталами 1822 м.
Як відомо, у липні "Укзалізниця" повідомляла, що роботи з будівництва Бескидського тунелю планується закінчити 6 листопада 2017 року.
Будівництва нового Бескидського тунелю розпочали 29 жовтня 2013 року та планують закінчити в ІI кварталі 2018 року.
Перший етап будівництва тунелю – проходку верхнього уступу було завершено в січні 2016 року.
Наприкінці грудня 2013 року Кабінет міністрів схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку у розмірі 55 мільйонів євро на будівництво Бескидського тунелю.
Спорудження двоколійного Бескидського тунелю триває на гірському перевалі в Карпатах, на перегоні Бескид – Скотарське.
Для України Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозяться вантажі до західного кордону країни, а також понад 60 % транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.
Він також є другим за довжиною після Лутугинського залізничним тунелем в Україні.