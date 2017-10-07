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В Одеській області горить національний природний парк

Субота, 7 жовтня 2017, 01:56

Увечері 6 жовтня в Нижньодністровському національному природному парку Одеської області сталася пожежа.

Про це директор національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, підпал був умисний.

"Сталося одночасне загоряння в 8 точках очеретяних заростей в заповідній зоні Нижньодністровського національного природного парку. Прямуючи в сторону Одеси я з автотраси Одеса-Рені помітив загоряння спочатку в зоні північного берега Дністровського лиману. Туди можна потрапити тільки на катері. Проїхавши через два прикордонних поста я помітив ще два загоряння національного парку в зоні р Біляївка", - зазначив він.

Русєв повідомив, що в цей час в заповідних плавнях Дністра ще кипить життя і багато мігруючих птахів.

Теми: Одеська область
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