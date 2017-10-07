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У центрі Києва оголена активістка Femen привітала Путіна з днем народження

Субота, 7 жовтня 2017, 11:36

У центрі Києва оголена активістка Femen в образі Мерлін Монро привітала президента РФ Володимира Путіна з днем народження.

Як повідомляє кореспондент УП, активістка залізла на декомунізований пам'ятник героям Жовтневої революції та заспівала пісню у виконанні Монро "Happy birthday, mr. president".

На місце події до Маріїнського парку біля будівлі Верховної Ради прибув патруль поліції.  За даними правоохоронців, дії активістки розцінюються як дрібне хуліганство. 

Після надання особистих даних та розмови з поліцейськими активістка пішла геть.

 
 
 
 

Як відомо, 7 жовтня Володимир Путін святкує своє 65-річчя. 

За словами його прес-секретаря Дмитра Пєскова, особливих заходів на цей день у Путіна не заплановано: він проведе низку телефонних розмов і оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки.

Українська правда

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Теми: КиївПутін
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