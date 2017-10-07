Доба в АТО: Бойовики поранили одного українського військового

У зоні проведення АТО за минулу добу втрат серед українських військових немає, один боєць зазнав поранень під час обстрілу у Верхньоторецькому.

Про це 7 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

На луганському напрямку у Кримському бойовики здійснили 2 обстріли українських позицій, один з них тривав майже 2 години. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Ще один обстріл стався у н.п. Золоте.

У напрямку Донецька окупанти вели обстріли у Верхньоторецькому, Авдіївці та на позиціях "шахта Бутівка", важке озброєння не застосовували.

На маріупольському напрямку стріляли у Водяному та Широкиному, де бойовики застосували міномет.

Українська правда