Доба в АТО: Бойовики поранили одного українського військового
Субота, 7 жовтня 2017, 12:59
У зоні проведення АТО за минулу добу втрат серед українських військових немає, один боєць зазнав поранень під час обстрілу у Верхньоторецькому.
Про це 7 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
На луганському напрямку у Кримському бойовики здійснили 2 обстріли українських позицій, один з них тривав майже 2 години. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Ще один обстріл стався у н.п. Золоте.
У напрямку Донецька окупанти вели обстріли у Верхньоторецькому, Авдіївці та на позиціях "шахта Бутівка", важке озброєння не застосовували.
На маріупольському напрямку стріляли у Водяному та Широкиному, де бойовики застосували міномет.
Українська правда