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Кабмін дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО

Олена РощінаП'ятниця, 11 серпня 2023, 16:23
Кабмін дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО
Кабмін України, фото Getty Images

Кабінет міністрів України на засіданні 11 серпня зняв обмеження на перетин кордону членами сімей осіб, які загинули чи зникли безвісти внаслідок антитерористичної операції.

Джерело: представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова: "Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції".

Довідка: Антитерориста операція (АТО) на сході України у зв'язку з захопленням частини Донецької та Луганської областей тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року, потім її переформатували в операцію Об'єднаних сил (ООС), яка тривала до введення воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Теми: Кабінет міністрівкордонВоєнний станАТО
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