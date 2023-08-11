Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО

Олена РощінаП'ятниця, 11 серпня 2023, 16:23
Кабмін дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО
Кабмін України, фото Getty Images

Кабінет міністрів України на засіданні 11 серпня зняв обмеження на перетин кордону членами сімей осіб, які загинули чи зникли безвісти внаслідок антитерористичної операції.

Джерело: представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова: "Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції".

Довідка: Антитерориста операція (АТО) на сході України у зв'язку з захопленням частини Донецької та Луганської областей тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року, потім її переформатували в операцію Об'єднаних сил (ООС), яка тривала до введення воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кабінет міністрівкордонВоєнний станАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь: Окупанти на це й сподіваються

Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль

Рада відновила звітування політичних партій

Зеленський: Росія може заплющити очі на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями

фотоРозвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом

Зеленський про ймовірну відставку Резнікова: кадрові рішення коментуються, коли є указ

Усі новини...
Кабінет міністрів
В Україні 68% освітніх закладів мають укриття. Однак цього недостатньо — Шмигаль
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Україну переводять на нові принтери для водійських прав, які постачає лише одна компанія
Останні новини
19:54
фото, відео У Тверській області РФ розбився літак з 10 людьми: пишуть − він належав Пригожину
19:52
Росія втратила "Луну-25", Індія посадила модуль: чому країни знову гоняться на Місяцем
19:40
Командир військової частини здав у ломбард радіостанції та квадрокоптери – прокуратура
19:34
У Пакистані врятували людей, які застрягли на канатній дорозі, власника заарештували
19:22
Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра
19:07
Прем’єр Японії анонсував допомогу Україні на 7 мільярдів доларів
18:50
Франція не визнає анексію Росією окупованих українських територій − Макрон
18:39
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
18:35
Зеленський розповів, як буде надходити в Україну 61 винищувач F-16
18:29
Зеленський: Вибори у США можуть позначитись на підтримці України
Усі новини...
Реклама: