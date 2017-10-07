Росіяни в СЦКК фіксують неіснуючі обстріли бойовиків з боку сил АТО

Російська сторона СЦКК фабрикує повідомлення про обстріли з боку Збройних Сил України позицій підрозділів сил ОРДО та ОРЛО вздовж лінії розмежування із зброї, яка заборонена Мінськими угодами.

Про це 7 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Так, вони (російська сторона СЦКК) повідомляють, що нібито вночі і ранком 7 жовтня ЗСУ обстріляли позиції підрозділів НЗФ ОРДО в районі Вольво-центру у передмісті Донецька, Жабичево, Минерального, Довгого, Яковлівки та Спартака", - йдеться у повідомленні.

За даними російської сторони СЦКК, ЗСУ нібито вели вогонь з напрямку населених пунктів Пески, Авдіївки, Лобачево, Лопаскіно та Вентствол з танку, мінометів калібру 82 мм, ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Спостережна група української сторони СЦКК інформацію щодо обстрілів не підтверджує", - йдеться у повідомленні.