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Луценко поскаржився на рішення суду щодо митників-хабарників

Субота, 7 жовтня 2017, 19:53

Служба безпеки України задокументувала причетність керівника і заступників Вінницької митниці до систематичного збору хабарів за оформлення товарів без повної сплати податків.

Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив ввечері 7 жовтня на своїй сторінці у Facebook. 

"Під час збору чергової мзди для керівництва затримано працівника митниці. За місцем проживання його брата виявлено 114 тисяч доларів у пакетах з назвами товариств, що проводили незаконні експортно-імпортні операції", - зазначив глава ГПУ. 

За даними Луценка, слідство "опрацьовує інформацію про причетність керівництва ДФС Вінницької області до кришування незаконного експорту горіхів". 

"Реакція керівництва ДФС України на спецоперацію - правильна: закон один для всіх.  Рішення суду звичне: замість 3 млн грн призначено 160 тис. грн застави", - зауважив генпрокурор.

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: Луценкомитницяхабар
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