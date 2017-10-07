У Львові зірвали концерт Бабкіна через виступи артиста в РФ

У Львові активісти зірвали концерт українського артиста Сергія Бабкіна через його виступи в Росії після анексії Криму.

Про зрив концерту повідомив "24tv.ua".

Як пише видання, активісти заблокували вхід до будівлі, де мав відбутися концерт та вимагали, щоб артист заявив, що Росія є країною-агресором.

"Тим часом люди, які прийшли із квитками на концерт, спробували прорватись у середину. Люди, що блокують вхід, почали їх відштовхувати. Тут втрутилась поліція. Тож в результаті між поліцією та активістами почались сутички", - йдеться у повідомленні.

Згодом організатори заявили, що виступ скасовано, а гроші за квитки повернуть 9 жовтня.

Сам же Бабкін опублікував в Instagram відеозвернення до своїх шанувальників.

"Я патріот своєї країни. Я люблю свою країну. Я стараюсь для своєї країни і для своїх людей. Ті, хто знають мене, знають, що я далекий від політики. Вони знають, що я говорю зі сцени, говорю своїми піснями", - сказав музикант.

A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) on Oct 7, 2017 at 10:01am PDT

"Мені дуже шкода, що ті люди, які забороняють нам проводити концерт, вважають, що їхня позиція вища ніж ваша. Вони називаються "свободою", однак не дають цю свободу", - додав він.

Раніше член організації ОУН Олег Окопський у Facebook написав, що концерт зривають через виступи Бабкіна у Росії після анексії Криму.