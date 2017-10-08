Трамп заявив, що в питанні КНДР "спрацює лише одне"

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі угоди з КНДР про денуклеаризацію Корейського півострова не привели до успіху і, що "спрацює лише одне".

Про це Трамп написав в Twitter.

"Президенти і їх адміністрації вели переговори з Північною Кореєю впродовж 25 років: були укладені угоди, величезні суми грошей виплачено ... не спрацювало. Домовленості порушувалися до того, як висихали чорнила, пошиваючи американських переговорників у дурні. Вибачте, але спрацює лише одне!", - написав він, не уточнивши, що саме він мав на увазі.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп попередив Північну Корею про готовність застосувати силу, проте заявив, що цей варіант не є пріоритетним для Вашингтона.

1 жовтня Трамп порадив держсекретарю Рексу Тіллерсону не витрачати час на спроби переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином.