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Поліція розігнала нічну акцію прихильників Навального в Москві

Неділя, 8 жовтня 2017, 04:08

Московська поліція в ніч на 8 жовтня розігнала мітинг прихильників опозиційного політика Олексія Навального на Манежній площі.

Про це пише Meduza.

На Манежній площі перебували кілька десятків протестувальників, вони мали намір стояти неподалік Кремля всю ніч.

Як розповів один з активістів, поліція діяла дуже жорстко.

За даними Twitter "Протестна Москва", близько години ночі в неділю, 8 жовтня, поліцейські запропонували присутнім розійтися, а потім почали зачищати площу. Щонайменше 17 людей було затримано, у тому числі кілька журналістів.

Протестувальники під тиском поліції спустилися в метро.

Як повідомлялося, у Росії майже в усіх містах завершилися мітинги на підтримку Навального, затримано 271 особу.

До ночі мітинг на Манежній площі в Москві поліція не чіпала.

Теми: Росіяопозиція
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