Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 19 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення

Неділя, 8 жовтня 2017, 07:57
Доба в АТО: 19 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український воїн отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО загострилась. Якщо вдень кількість ворожих вогневих провокацій була мінімальною, то після 18 години російсько-окупаційні угруповання збільшили бойову активність на усіх напрямках. 

Так, увечорі бойовики декілька годин з різних видів гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї били по українських захисниках на південно-східних околицях Авдіївки. Також під ворожим вогнем опинились укріплення ЗСУ біля Майорська і Зайцевого.

Близько 19 години, в результаті гранатометного обстрілу опорного пункту сил АТО неподалік Пісків, отримав поранення один український військовослужбовець. 

На Приморському напрямку проросійські найманці з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ на підступах до Водяного, Гнутового, Старогнатівки. А близько 21 години, випустили 5 мін калібру 82 міліметри неподалік Талаківки.

Збільшилась кількість ворожих провокацій і на Луганському напрямку, який у попередні декілька днів був відносно спокійним.

Так, ввечері бойовики двічі з різних видів гранатометів обстріляли українські опорні пункти біля Трьохізбенки. А близько 23 години там само застосували і 82-міліметровий міномет. Крім того, наприкінці доби ворог двічі з гранатометів відкривав вогонь поблизу Кримського. 

Як зазначили у штабі, під час 11 обстрілів, коли виникала загроза життю українських бійців, сили АТО жорстко відповідали ворогу.

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: