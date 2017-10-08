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Київ прийматиме cесію ПА НАТО 

Неділя, 8 жовтня 2017, 22:34
Київ прийматиме cесію ПА НАТО 

Весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО у 2020 році відбудеться у Києві. 

Про це повідомила голова делегаціі ВР в ПА НАТО, нардеп від БПП Ірина Фріз. 

"Постійний комітет ПА НАТО задовільнив заявку України на проведення весняної сесії ПА НАТО в Києві, нам надали це право у 2020 році", - повідомила Фріз. 

"Це не лише прояв підтримки України ПА НАТО, це свідчення нашого тісного співробітництва. Є чітке усвідомлення, що Україна демократична держава", - додала вона. 

Як відомо, президент Петро Порошенко має намір провести в країні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.

У червні 2017 року Верховна Рада підтримала законопроект №6470, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.

"Прийняття цього закону сприятиме розширенню та поглибленню співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, зміцненню національної безпеки країни, а також матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності", - зазначають автори документу. 

Українська правда 

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Теми: НАТОКиїв
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