Київ прийматиме cесію ПА НАТО 

Весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО у 2020 році відбудеться у Києві.

Про це повідомила голова делегаціі ВР в ПА НАТО, нардеп від БПП Ірина Фріз.

"Постійний комітет ПА НАТО задовільнив заявку України на проведення весняної сесії ПА НАТО в Києві, нам надали це право у 2020 році", - повідомила Фріз.

"Це не лише прояв підтримки України ПА НАТО, це свідчення нашого тісного співробітництва. Є чітке усвідомлення, що Україна демократична держава", - додала вона.

Як відомо, президент Петро Порошенко має намір провести в країні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.

У червні 2017 року Верховна Рада підтримала законопроект №6470, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.

"Прийняття цього закону сприятиме розширенню та поглибленню співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, зміцненню національної безпеки країни, а також матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності", - зазначають автори документу.

Українська правда