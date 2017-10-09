Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США тимчасово зупинили видачу віз в Туреччині

Понеділок, 9 жовтня 2017, 01:56

Представництва США в Туреччині тимчасово зупинили обробку запитів на отримання віз.

Про це повідомляє DW з посиланням на американське посольство в Анкарі.

Підставою для такого заходу названі "недавні події", які змушують уряд США засумніватися в безпеці свого персоналу в Туреччині.

Введене обмеження торкнеться туристів і бізнесменів, але не поширюється на еміграційні запити.

Імовірно в американському диппредставництві мають на увазі затримання турецького службовця в консульстві США в Стамбулі. Чоловіка, який, за даними турецьких офіційних органів, був пов'язаний з рухом гюленістов, затримали у минулу середу, 4 жовтня, в зв'язку з підозрою в "шпигунстві" і підготовці держперевороту. В американському посольстві назвали звинувачення безпідставними.

Теми: ТуреччинаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Туреччина
Британія сподіваються, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: