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Путін дозволив іноземцям воювати в лавах російської армії за кордоном

Понеділок, 9 жовтня 2017, 12:01

Іноземців, які служать в російській армії, зможуть залучати до миротворчих і антитерористичних операцій за межами Росії.

Відповідний указ про внесення змін до Положення про порядок проходження військової служби підписав президент Росії Володимир Путін, повідомляє "РБК".

Згідно з поправками, іноземці, які уклали контракт про проходження військової служби в російській армії, можуть бути залучені до "діяльності з підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки або з припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Російської Федерації".

Раніше прописана в Положенні норма збігалася з нормою закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Відповідно до закону, військовослужбовці-іноземці могли брати участь у "виконанні завдань в умовах воєнного стану, а також в умовах збройних конфліктів", роблячи це відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також міжнародних договорів і законодавства Росії.

Про участь іноземців в операціях за межами території Росії закон окремо нічого не говорить.

Відзначається, що іноземці можуть служити в російській армії за контрактом тільки солдатами, матросами, сержантами і старшинами.

На відміну від росіян, іноземці під час вступу на військову службу не приносять присягу "на вірність Батьківщині", але дають зобов'язання "дотримуватися Конституції Російської Федерації, суворо виконувати вимоги військових статутів, накази командирів і начальників, гідно виконувати військовий обов'язок".

Відповідно до закону, військові формування Збройних сил Росії, що направляються за кордон для припинення міжнародної терористичної діяльності, повинні комплектуватися з контрактників на добровільній основі.

На даний час російські військовослужбовці беруть участь у військовій операції в Сирії.

Однак Міноборони не розкривало даних про залучення до військових дій контрактників з числа іноземних громадян.

Теми: ПутінРосіяармія
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