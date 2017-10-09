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Луценко: Поправка Лозового не вплине на розслідування справ часів Майдану

Понеділок, 9 жовтня 2017, 13:35

Розслідування справ Януковича і "сім'ї", а також справи Майдану не буде закрито через поправку до Кримінального процесуального кодексу про обмеження термінів досудового розслідування, автором якої є радикал Андрій Лозовой.

Про це під час брифінгу в понеділок заявив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, зміни в правовому законодавстві не торкнуться тих справ, які було розпочато до ухвалення цього закону, тож розслідування справи Януковича і "сім'ї" буде доведено до кінця.

"По-перше, зміни в Кримінальному процесуальному кодексі не розповсюджуються на справи, які було розпочато раніше. По-друге, строки розслідування справ стали жорсткіші, проте абсолютно реальні. Інакше б, 66 тисяч випадків пограбувань, 9 тисяч справ корупціонерів та тисячі випадків розбійних нападів ризикували б залишитись не розслідуваними. Тож крики, що все пропало, є завчасними", - сказав Луценко.

Він зазначив, що ретельно розбирався з усіма поправками на обговореннях у комітетах і під час голосувань та вважає, що комітет, який їх узгодив, є фаховим.

Проте, на думку генпрокурора, є інша "болюча тема" в новому Кримінальному процесуальному кодексі – оскарження в суді повідомлень про підозру.

"Право оскаржувати підозри в суді, на мою думку, є помилкою. Адже, вручаючи таку підозру, ми даємо зрозуміти, що працюємо над певною справою, але це ж ще не обвинувальний акт. Вважаю, що оскарження підозр є лазівкою для корупціонерів, які зможуть скасовувати розслідування проти них справ", - наголосив Луценко.

Він додав, що планує оскаржувати цю поправку.

Як відомо, депутати одностайно підтримали поправку Лозового, яка передбачає обмеження строків досудового розслідування. Деякі політики вважать, що за цією поправкою справи про злочини на Майдані ризикують залишитись не розкритими.

Українська правда

Теми: ГенпрокуратураЛуценко
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