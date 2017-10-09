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Порошенко та Ердоган розмовляли "тет-а-тет" протягом 3 годин

Понеділок, 9 жовтня 2017, 18:15

Президенти України Петро Порошенко і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели переговори у форматі "тет-а-тет", витративши на них, замість протокольних 45 хвилин, - 3 години.

Про це повідомляє у Facebook речник українського лідера Святослав Цеголко.

"Замість запланованих 45 хвилин, переговори віч-на-віч між президентами України та Туреччини тривали три години", - пише він.

За словами Цеголка, сьогодні буде підписано 9 міждержавних документів, у тому числі про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Також він повідомив, що Туреччина увійшла до п'ятірки найбільших торговельних партнерів України.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", наразі відбувається зустріч у розширеному складі - шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Переговори тривають у будівлі Адміністрації президента України.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоТуреччинапрезидент
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