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У Криму пошкодили газопровід, окупанти підозрюють підрив

Середа, 1 листопада 2017, 02:13

В окупованому Криму була пошкоджена лінія газопроводу, Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії опрацьовує версію підриву.

Про це з посиланням на НАК пише РИА Новости.

"Вчора близько 20.00 на газорозподільній станції, розташованій поруч із селищем Виноградне міського округу Алушта республіки Крим, було зафіксовано зниження тиску газу. Одночасно з цим припинилася подача електроенергії в зв'язку з падінням опори ЛЕП. При огляді місця події фахівцями було виявлено зовнішнє пошкодження лінії газопроводу" , - йдеться в повідомленні НАК.

На місці працюють екстрені служби, опрацьовуються всі можливі версії, зазначає НАК, "в тому числі диверсії".

Теми: Кримокупація
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