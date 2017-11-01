У Криму пошкодили газопровід, окупанти підозрюють підрив

В окупованому Криму була пошкоджена лінія газопроводу, Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії опрацьовує версію підриву.

Про це з посиланням на НАК пише РИА Новости.

"Вчора близько 20.00 на газорозподільній станції, розташованій поруч із селищем Виноградне міського округу Алушта республіки Крим, було зафіксовано зниження тиску газу. Одночасно з цим припинилася подача електроенергії в зв'язку з падінням опори ЛЕП. При огляді місця події фахівцями було виявлено зовнішнє пошкодження лінії газопроводу" , - йдеться в повідомленні НАК.

На місці працюють екстрені служби, опрацьовуються всі можливі версії, зазначає НАК, "в тому числі диверсії".