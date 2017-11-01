У центрі Харкова розтрощили паб
Середа, 1 листопада 2017, 07:46
Близько опівночі 31-го жовтня у Харкові на вулиці Римарській розтрощили паб "Стіна".
Про це повідомляє ОТБ.
На місце події прибули багато поліцейських, але що саме сталось – не коментували.
Вночі велика група осіб (див. ВІДЕО) побила вікна пабу "Стіна" на Римарській, намагалася влаштувати бійку всередині (ВІДЕО ОТБ) pic.twitter.com/enwChC9xcP— @XAPKIB (@XAPKIB) November 1, 2017
Правоохоронці притиснули групу людей до стіни будинку навпроти пабу.
З фото та відео з місця події, викладених у Facebook очевидцями, видно велику кількість людей.
Учасники подій розбили вікна пабу.
Олена Рощенко, УП