У центрі Харкова розтрощили паб

Близько опівночі 31-го жовтня у Харкові на вулиці Римарській розтрощили паб "Стіна".

Про це повідомляє ОТБ.

На місце події прибули багато поліцейських, але що саме сталось – не коментували.

Вночі велика група осіб (див. ВІДЕО) побила вікна пабу "Стіна" на Римарській, намагалася влаштувати бійку всередині (ВІДЕО ОТБ) pic.twitter.com/enwChC9xcP — @XAPKIB (@XAPKIB) November 1, 2017

Правоохоронці притиснули групу людей до стіни будинку навпроти пабу.

З фото та відео з місця події, викладених у Facebook очевидцями, видно велику кількість людей.

Учасники подій розбили вікна пабу.

Олена Рощенко, УП