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У центрі Харкова розтрощили паб

Середа, 1 листопада 2017, 07:46

Близько опівночі 31-го жовтня у Харкові на вулиці Римарській розтрощили паб "Стіна".

Про це повідомляє ОТБ.

На місце події прибули багато поліцейських, але що саме сталось – не коментували.

Правоохоронці притиснули групу людей до стіни будинку навпроти пабу.

З фото та відео з місця події, викладених у Facebook очевидцями, видно велику кількість людей.

Учасники подій розбили вікна пабу.

Олена Рощенко, УП

Теми: Харків
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