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Навальний подає до суду на Путіна

Середа, 1 листопада 2017, 14:33

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що збирається подати до суду на президента РФ Володимира Путіна та його адміністрацію.

Про це політик повідомив на власному сайті.

У повідомленні зазначається, що приводом для позову є заборона мітингів в різних містах Росії.

"У суді ми представимо вичерпні докази того, як міські адміністрації по всій країні діють організовано, синхронно і за відвертими вказівками з Москви", – йдеться в заяві опозиціонера.

Навальний пояснив, що, відповідно до російського законодавства, влада не може заборонити мітинг, а має запропонувати альтернативний майданчик.

На його думку, заборонами керує особисто президент РФ.

"Вимагатимемо допитати свідків-чиновників і будемо доводити, що всі ці незаконні вказівки віддані особисто Путіним, ніхто інший просто не міг цього зробити," – пояснив Навальний.

Як відомо, в лютому 2016 року Олексій Навальний вже подавав адміністративний позов до президента Росії Володимира Путіна через порушення останнім закону "Про протидію корупції".

Тоді Тверський суд Москви відмовився приймати позов до розгляду, оскільки заява не підлягала розгляду в порядку адміністративного провадження.

Українська правда

Теми: ПутінРосіяопозиціясуд
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