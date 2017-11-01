СБУ викрила на хабарі голову сумського господарського суду

Співробітники Служби безпеки викрили на отриманні неправомірної винагороди голову Сумського господарського суду.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби спільно із працівниками спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро задокументували, що суддя вимагав з місцевого бізнесмена понад двадцять шість тисяч доларів за "вирішення" земельного питання", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.