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Нацгвардія заявляє про загибель офіцера в зоні АТО

Середа, 1 листопада 2017, 19:40

Національна гвардія заявляє про загибель офіцера Сергія Сиротенка в зоні проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії в Facebook.

"Під час виконання бойового завдання в районі Мар’їнки в результаті підриву на міні (за попередніми даними) майор Сергій Сиротенко отримав пошкодження, не сумісні з життям", – йдеться в дописі.

У повідомленні фігурує дата 1 листопада 2017 року.

 

Водночас, прес-центр штабу АТО у вечірньому зведенні за середу заявляє про відсутність втрат за 1 листопада.

Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко в коментарі "Українській правді" зазначив, що не має інформації про загибель воїна та пообіцяв уточнити.

Організація "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО" також поширила повідомлення про загибель Сиротенка.

У коментарі УП через соцмережу в об’єднанні зазначили, що офіцер загинув 31 жовтня, ймовірно, ввечері.

"Керівник нашої філії в Черкасах сьогодні отримала цю інформацію від дружини Альони", – пояснили в організації.

Софія Лукашова, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасНацгвардія
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