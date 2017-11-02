Теракт в Афганістані: 15 загиблих

У результаті вибуху танкера з бензином в афганському місті Чарікар щонайменше 15 людей загинули, 27 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, танкер підрвали за допомогою магнітної бомби.

IED attached to a fuel tanker exploded in #Charikar, a bus hit by the flame of blaze of fuel. it says only 3 passengers of the bus survived pic.twitter.com/N1rFCiOewD — Shakib (@shaakib) November 1, 2017

Також повідомляється, що через потужний вибух загорівся пасажирський автобус, який проїжджав повз, - загинули 3 людини.

Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за цей напад.