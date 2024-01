Теракт в Афганістані: 15 загиблих

У результаті вибуху танкера з бензином в афганському місті Чарікар щонайменше 15 людей загинули, 27 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, танкер підрвали за допомогою магнітної бомби.

IED attached to a fuel tanker exploded in #Charikar, a bus hit by the flame of blaze of fuel. it says only 3 passengers of the bus survived pic.twitter.com/N1rFCiOewD