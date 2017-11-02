Маккейн: Путін використовував соцмережі для своїх неоімперських амбіцій

Росія використовувала соціальні медіа для того, щоб посіяти хаос і розділити американців протягом виборів 2016 року, заявив сенатор Джон Маккейн.

"Цього тижня Facebook, Twitter and Google свідчать перед комітетами Сенату та Палати представників, що спроби Росії розповсюдити дезінформацію та посіяти хаос серед американського народу протягом виборів 2016 року були більшими, ніж вважалось", – ідеться в заяві сенатора.

Facebook свідчить, що підтримувана Росією реклама досягла 126 мільйонів користувачів, передає "Голос Америки".

Це на додачу до близько 288 мільйонів переглядів підтримуваних Росією твітів, створених за останні три місяці кампанії, як і більше 1000 підтримуваних Росією відео на YouTube, розміщених протягом виборів, які разом становлять 43 години контенту.

"Абсолютно очевидно, що Росія скористалась із застарілих американських законів про фінансування політичних кампаній для того, щоб втрутитись до виборів 2016 року та посилити розділення всередині нашої країни. Всіх нас мають глибоко непокоїти дії Росії", – заявив Маккейн.

Він висловив сподівання, що високотехнологічні компанії підтримають законопроект, який розширює вимоги до розкриття замовників політичної реклами на цифрових платформах.

"Мусимо розглядати спроби Росії вплинути на результати наших виборів в контексті неоімперських амбіцій Путіна, які спонукали його до вторгнення до України, анексії Криму, нанесення шкоди демократичним цінностям та установам Європи, поновлення впливу Росії на Близькому Сході, допомозі Башару Асаду у вбивстві сотень тисяч цивільних у Сирії" – заявив Маккейн.

"Нам потрібно припинити розглядати це крізь спотворену лінзу політики і побачити напади Росії на нашу демократію тим, чим вони є. Це – лише один етап кампанії Путіна з послаблення Сполучених Штатів, дестабілізації Європи, руйнування альянсу НАТО, руйнування суспільних цінностей та зменшення опору цьому темному та небезпечному світобаченню" – додав він.