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Саакашвілі каже, що навіть не бачився з Кардавою

Четвер, 2 листопада 2017, 09:46

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заперечує зв’язок із грузином Мегісом Кардавою, якого нібито затримали в Україні з підробленим паспортом.

"Цього "найближчого соратника" я точно ніколи не зустрічав і знаю про його існування тільки з преси", – написав він у Facebook.

Напередодні "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грузинські ЗМІ повідомив, що колишнього керівника військової поліції міністерства оброни Грузії Мегіса Кардаву затримали при в`їзді в Україну з підробленим паспортом і планують екстрадувати.

Кардаву, якого розшукує Інтерпол, бо у Грузії його звинувачують у вбивствах, тортурах ув`язнених та організації таємного стеження за політичними опонентами, ЗМІ також називали близьким до Саакашвілі.

Теми: СаакашвіліГрузія
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