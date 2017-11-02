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Прокуратура проводить обшуки в Державіаслужбі

Четвер, 2 листопада 2017, 12:19

У Києві на хабарництві викрили керівника одного з управлінь Державної авіаційної служби України.

Про це повідомляє в четвер прес-служба прокуратури міста Києва.

На даний час проводяться обшуки в приміщенні Державіаслужби, а також за місцем проживання фігуранта.

За даними ГПУ, чиновник вимагав 7 тисяч доларів США за обіцянку представнику одного з суб’єктів підприємницької діяльності погодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії та подальше сприяння у безперешкодній сертифікації авіакомпанії.

Правоохоронці кажуть, що затримали керівника "на гарячому" одразу після одержання ним другої частини від обумовленої суми у розмірі 3 тисяч доларів США.

 

Попередньо слідчі задокументували ще один епізод злочинної діяльності фігуранта, а саме отримання ним 1 тис. доларів США хабара.

Теми: хабарпрокуратураавіаобшуки
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