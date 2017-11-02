Прокуратура проводить обшуки в Державіаслужбі
У Києві на хабарництві викрили керівника одного з управлінь Державної авіаційної служби України.
Про це повідомляє в четвер прес-служба прокуратури міста Києва.
На даний час проводяться обшуки в приміщенні Державіаслужби, а також за місцем проживання фігуранта.
За даними ГПУ, чиновник вимагав 7 тисяч доларів США за обіцянку представнику одного з суб’єктів підприємницької діяльності погодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії та подальше сприяння у безперешкодній сертифікації авіакомпанії.
Правоохоронці кажуть, що затримали керівника "на гарячому" одразу після одержання ним другої частини від обумовленої суми у розмірі 3 тисяч доларів США.
Попередньо слідчі задокументували ще один епізод злочинної діяльності фігуранта, а саме отримання ним 1 тис. доларів США хабара.