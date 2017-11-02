ГПУ уточнює свою позицію у справі Колмогорова – нардеп

Прокурор не з'явився у четвер на судове слухання щодо прикордонника Сергія Колмогорова, який застрелив людину на посту, бо голова ГПУ Юрій Луценко хоче особисто розібратися з деталями справи.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Луценко.

"Генпрокурор за моїм зверненням вирішив особисто вникнути в усі обставини справи, що потребувало часу. Тому, власне, і стався перенос з сьогодні на понеділок - Генпрокуратурі необхідно уточнити свою позицію в суді", - розповів він.

За словами Ігора Луценка, на сьогодні між захистом Колмогорова та обвинуваченням "є певний консенсус".

Він додав, що з судовим слідством у справі є суттєві проблеми – правоохоронці не розслідували роль самих потерпілих у цій події, тобто не з'ясували, "чи є вони колаборантами".

"Нагадаю, зараз потерпілий сидить у Росії і виходить звідти на зв'язок винятково скайпом. Погодьтеся, з'ясувати, посібник він терористів чи ні - це важливо", - наголосив Ігор Луценко.

Також, за словами депутата, результати службового розслідування, яке визнало правильність дій Колмогорова, не були враховані судом.

Як відомо, у четвер Вищий спеціалізований суд переніс на 6 листопада розгляд касації Колмогорова, якого засудили до 13 років в'язниці через те, що під час чергування на блокпосту в Маріуполі він відкрив вогонь по автомобілю, який не зупинився. У результаті загинула жінка, яка була в машині.

Активіст Олексій Гриценко пояснив, що слухання перенесли, оскільки прокурор у справі не з'явився на засідання і в письмовій заяві попросив перенести слухання.

Українська правда