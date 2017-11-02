Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ уточнює свою позицію у справі Колмогорова – нардеп

Четвер, 2 листопада 2017, 15:48

Прокурор не з'явився у четвер на судове слухання щодо прикордонника Сергія Колмогорова, який застрелив людину на посту, бо голова ГПУ Юрій Луценко хоче особисто розібратися з деталями справи.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Луценко.

"Генпрокурор за моїм зверненням вирішив особисто вникнути в усі обставини справи, що потребувало часу. Тому, власне, і стався перенос з сьогодні на понеділок - Генпрокуратурі необхідно уточнити свою позицію в суді", - розповів він.

За словами Ігора Луценка, на сьогодні між захистом Колмогорова та обвинуваченням "є певний консенсус".

Він додав, що з судовим слідством у справі є суттєві проблеми – правоохоронці не розслідували роль самих потерпілих у цій події, тобто не з'ясували, "чи є вони колаборантами".

"Нагадаю, зараз потерпілий сидить у Росії і виходить звідти на зв'язок винятково скайпом. Погодьтеся, з'ясувати, посібник він терористів чи ні - це важливо", - наголосив Ігор Луценко.

Також, за словами депутата, результати службового розслідування, яке визнало правильність дій Колмогорова, не були враховані судом.

Як відомо, у четвер Вищий спеціалізований суд переніс на 6 листопада розгляд касації Колмогорова, якого засудили до 13 років в'язниці через те, що під час чергування на блокпосту в Маріуполі він відкрив вогонь по автомобілю, який не зупинився. У результаті загинула жінка, яка була в машині.

Активіст Олексій Гриценко пояснив, що слухання перенесли, оскільки прокурор у справі не з'явився на засідання і в письмовій заяві попросив перенести слухання.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Прикордонна службасудпрокуратураГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Прикордонна служба
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Глава ДПСУ перевірив кордон з Росією на Харківщині
Білорусь може розмістити до 8 тисяч "вагнерівців", Сили оборони реагують відповідно – ДПСУ
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: