У "Спецтехноекспорті" спростовують звинувачення ГПУ у розкраданні 200 млн грн

У "Спецтехноекспорті" стверджують, що слідчі дії Генеральної прокуратури були здійсненні з великою кількістю порушень.

Про це повідомляє прес-служба державного підприємства.

"Предметом слідчих дій стало не "вимивання 200 млн оборонного бюджету", а розслідування виконання комісіонерської угоди з обслуговування експортної діяльності приватної компанії, а не державної. Оплату за поставлену продукцію здійснював інозамовник, а не держава. Поставка продукції здійснювалася відповідно до вимог законодавства України", - стверджують у "Спецтехноекспорті".

Через це його представники вважають розтрату оборонних коштів "неможливою".

"Знайдені в оселі директора підприємства кошти – задекларовані, інформація про законне походження виявлених коштів в оселі керівника "Спецтехноекспорту" та їх декларування є відомою державній фіскальній службі, а також відкритою для громадськості. При цьому вилучення готівки відбулося за відсутності на це дозволу в ухвалі суду", - підкреслюють у заяві.

Зазначається, що через слідчі дії діяльність "Спецтехноекспорту" фактично заблоковано. На думку колективу держпідприємства, це і є кінцевою метою слідчих.

Як відомо, 1 листопада 2017 року генеральна прокуратура повідомила, що розслідує кримінальне провадження за фактом розтрати 198 млн гривень посадовцями "Спецтехноекспорту".