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Суд у Києві відмовився віддати на поруки опозиційну казахську журналістку

Четвер, 2 листопада 2017, 22:27

Суддя в Шевченківському районному суді відмовила народному депутату Світлані Заліщук та директору Гельсінської спілки віддати на поруки й залишили під арештом опозиційну казахську журналістку Жанару Ахметову.

Про це повідомила Світлана Заліщук у Facebook.

Вона розповіла, що 21 жовтня казахську журналістку затримали з грубим порушенням на 18 діб.

"Її виманили з квартири, виключили світло, дитині вона не встигла нічого сказати. Це було схоже на викрадення. Жодна з копій документів, які пані прокурор далі просила долучити до матеріалів справи, не були завірені належним чином, деякі були досить сумнівної якості", - стверджує Заліщук.

Вона додала, що вдома залишається 9-річний син Жанари Ахметової, за яким зараз доглядають журналісти.

"Суд щодо цієї справи вже двічі переносили через те, що генпрокуратура не дала дозвіл на її доставлення до суду, від СІЗО - це 2 км. Без жодних пояснень!", - підкреслила нардеп.

Крім того, за її словами, на третій раз генпрокуратура не змогла привести перекдадача, що є їхнім обов'язком.

У знак протесту Жанара Ахметова голодує вже сьомий день.

Як відомо, казахська журналістка втекла до України в березні через політичні переслідування. І відповідно до закону подала документи на надання їй статусу біженки. За словами Заліщук, уряд Казахстану хоче ув'язнити журналістку на 7 років.

"Жанара - відома журналістка, за якою полює вічний президент Казахстану Назарбаєв через її статті. Жанара є членом однієї з найавторитетніших міжнародних організацій із захисту прав журналістів "Репортери без кордонів", - додає Заліщук.

Вона зазначила, що за журналістку вступилися багато відомих правозахисних організацій. Заліщук наголосила на несправедливості щодо боротьби України за визволення своїх політичних в'язнів і одночасно арешти та екстрадиції відомих опозиціонерів з авторитарних держав.

Теми: суд
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