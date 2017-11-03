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Екс-глава Демократичної партії США звинуватила Клінтон в корупції

П'ятниця, 3 листопада 2017, 00:57

Колишня глава Національного комітету Демократичної партії США Донна Бразил звинуватила екс-кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон у внутрішній корупції в партії.

Про це вона написала в гостьовому коментарі для видання Politico, пише DW.com.

Бразил описала механізми, які дозволяли Клінтон направити практично все партійне фінансування на підтримку її виборчої кампанії, а також позбавити інших демократів - учасників праймеріз, зокрема Берні Сандерса, можливості скористатися цими коштами.

У публікації Бразил повідомила про існування Угоди про збір пожертвувань між Національним комітетом Демократичної партії США, "Фондом перемоги Хілларі" і "Хілларі для Америки".

З цього документа, за її словами, випливає, що в обмін на діяльність зі збору пожертвувань та інвестиції в Національний комітет Гілларі Клінтон отримала контроль над партійними фінансами, стратегією і всіма засобами, вирученими від фандрейзингу.

Крім того, виборчий штаб Клінтон отримав право приймати всі остаточні кадрові рішення і повністю підпорядкував собі Національний комітет Демократичної партії США на період передвиборчих перегонів.

За даними Бразил, ця угода була підписана в серпні 2015 року - майже за рік до офіційного висунення Клінтон кандидатом в президенти США, що не залишило іншим членам партії ніяких шансів на рівноправні передвиборні кампанії.

Екс-глава партійного керівництва назвала таку політику неетичною і компрометуючою чесність і добросовістність Демократичної партії.

Як відомо, Клінтон програла президентські вибори Дональду Трампу 8 листопада 2016 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАКлінтон
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