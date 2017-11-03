РФ блокує розслідування ООН щодо хіматак в Сирії

Росія відхилила заклик США не блокувати в ООН міжнародне розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії.

Про це пише Радіо Свобода.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії, міністр Сергій Лавров у перебігу телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном "наголосив на неприпустимості політизації" так званого Спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї, нинішній мандат якого спливає 17 листопада.

Раніше 2 листопада ціла низка російських посадовців виступила з новою критикою останнього дослідження цього Спільного механізму, яке, зокрема, довело вину урядових збройних сил Сирії в хімічній атаці в Хан-Шейхуні 4 квітня, внаслідок якої загинули майже 90 мирних мешканців.

Зокрема, чільний представник МЗС Росії Михайло Ульянов стверджував, ніби дані цього розслідування "луснули", бо, мовляв, вибух не могла спричинити бомба з сирійського бойового літака.

Ульянов також стверджував, що сирійський літак узагалі не міг скинути бомбу на Хан-Шейхун, бо пролітав надто далеко від міста.

Раніше Росія разом із Дамаском, навпаки, твердили, що сирійський літак дійсно скинув бомбу на Хан-Шейхун, який був під контролем опозиції, але заявляли, ніби той повітряний удар розбомбив завод чи склад хімічної зброї самої опозиції, що й спричинило отруєння.

А в Міністерстві оборони Росії раніше 2 листопада твердили, що кратер від вибуху хімічного боєприпасу в Хан-Шейхуні не могла спричинити авіабомба і що то був вибух пристрою, який стояв безпосередньо на землі.

У США ввечері 1 листопада заявили, що "намагання Росії підірвати роботу Спільного механізму і ліквідувати його засвідчує бездушну неповагу до страждань і смертей, спричинених використанням хімічної зброї, і повну відсутність поваги до міжнародних норм".

При цьому в адміністрації США звернули увагу, що Спільний механізм у своєму недавньому звіті "вже вчетверте… підтвердив, що сирійський режим використав хімічну зброю".

Росія скористалася зі свого права вето і заблокувала в Раді безпеки ООН продовження мандату Спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї ще 24 жовтня, напередодні оприлюднення його останнього наразі звіту.

26 жовтня Спільний механізм оприлюднив цей звіт, який, зокрема, поклав вину за газову атаку в Хан-Шейхуні на владу Сирії. У звіті наведені численні докази того, що отруйний газ зарин, використаний для нападу, походив із сирійських урядових запасів, а кратер від вибуху боєприпасу могла спричинити тільки авіабомба, а не підрив якогось пристрою на землі.

Розслідування також виключило версію про влучення урядовою авіацією Сирії в хімічну зброю самих повстанців: будівля, яку Москва й Дамаск називали "складом" чи "заводом" такої зброї, була насправді медпунктом.

І влада Сирії, і її союзник Росія, попри всі докази, продовжують заперечувати ці висновки, як і попередні звинувачення режиму в Дамаску в застосуванні хімічної зброї.

У попередніх розслідуваннях Спільного механізму вже було доведено принаймні три випадки застосування зарину сирійськими урядовими військами у 2014–2015 роках, а також застосування гірчичного газу екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Спільний механізм розслідування був створений Радою безпеки ООН 2015 року, 2016-го його діяльність продовжили ще на рік.

Тим часом іще з 2011 року діє ще один схожий механізм – Комісія ООН для розслідувань щодо Сирії. Як мовилося у звіті цієї комісії, зокрема, інцидент у Хан-Шейхуні є одним із найпереконливіших за доказами використання хімічної зброї військами сирійського режиму.

Загалом у цьому звіті нараховано 33 випадки застосування в Сирії хімічної зброї, починаючи від 2011 року, і 27 із цих нападів, за даними розслідування, здійснили саме сирійські урядові війська.