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Twitter випадково видалив аккаунт Трампа

П'ятниця, 3 листопада 2017, 03:15

Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа в четвер увечері зник. У компанії послалися на людський фактор - помилку співробітника.

Про це пише AFP.

У четвер близько 7:00 вечора читачів сторінки Трампа @realDonaldTrump зустріло повідомлення "Вибачте, ця сторінка не існує!"

"Раніше сьогодні обліковий запис @realDonaldTrump ненавмисно деактивовано через людську помилку співробітника Twitter. Обліковий запис було відключено на 11 хвилин, і відтоді він був відновлений. Ми продовжуємо розслідування і вживаємо заходів, щоб це не повторилося", - йдеться в офіційному акаунті керівництва Twitter.

Пізніше на сторінці керівництва Twitter з'явилося повідомлення: "Завдяки нашому дослідженню ми дізналися, що це було зроблено працівником служби підтримки Twitter, який зробив це в останній робочий день".

У Трампа 41,7 мільйона читачів на його особистому аккаунті в Twitter. Офіційний обліковий запис Білого дому, @POTUS, який налічує 20,9 мільйона читачів не постраждав.

Президент США не написав про зникнення свого аккаунта, але після того, як він був відновлений, Трамп опублікував повідомлення про свою податкову реформу.

Теми: Трампсоцмережі
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