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ЗМІ: "Антонов" може поновити співпрацю з Росією

П'ятниця, 3 листопада 2017, 04:28
ЗМІ: Антонов може поновити співпрацю з Росією

Росія і Україна ведуть закриті переговори щодо продовження льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан", якы використовує російська вантажна авіакомпанія "Волга-Дніпро".

Про це посилаючись на кілька джерел в авіагалузі пише російське видання "Комерсант".

"У досягненні домовленостей зацікавлені обидві сторони, але остаточне рішення поки не прийнято через складні взаємини між двома країнами, - каже один зі співрозмовників

Як відомо, у зв'язку з російською агресією в Україні ДП "Антонов" вийшло з українсько-російського СП "ОАК-Антонов" і припинило обслуговування літаків російського перевізника.

У парку перевізника 12 "Русланів", які виконують чартерні вантажні перевезення. Держателем сертифікатів цих літаків залишився "Антонов" і за його умовами процедура продовження ресурсу літака повинна проводитися після кожних 4 тис. льотних годин.

При цьому "Антонов" виступив категорично проти передачі права обслуговування цих літаків російському конструкторському бюро Ільюшина.

Співрозмовник видання, близький до українського Кабінету міністрів, сподівається, що домовленості між компанією "Волга-Дніпро" і ДП "Антонов" в кінцевому рахунку будуть укладені - "якщо Верховна рада не поставить політичну доцільність вище здорового глузду".

"Ми мотивуємо домовленості тим, що транспортники Іл-76МД, що знаходяться у нас, а також перебувають на озброєнні ВПС України, - це інтелектуальна власність КБ Ільюшина", - пояснює співрозмовник.

На його думку, якщо українська сторона "упреться по "Русланам", то у відповідь може отримати проблеми з Іл-76, на продовження ресурсу яких потрібна документація російського КБ.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаРосіявиробництво
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