Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним на саміті АТЕС у В'єтнамі
П'ятниця, 3 листопада 2017, 05:34
Президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у В'єтнамі на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.
"У нас була зустріч з Путіним. І може бути знову. Путін дуже важливий, тому що вони можуть допомогти нам з Північною Кореєю, вони можуть допомогти нам з Сирією, ми повинні поговорити про Україну", - заявив президент США.
Саміт лідерів АТЕС пройде у в'єтнамському Дананге з 6 по 11 листопада.