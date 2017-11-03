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ФСБ затримала двох українців на виїзді з анексованого Криму

П'ятниця, 3 листопада 2017, 12:17
ФСБ затримала двох українців на виїзді з анексованого Криму

Федеральна служба безпеки Росії знайшла в анексованому Криму патрони до травматичної зброї у двох громадян України.

Про це повідомила 3 листопада прес-служба підконтрольного Кремлю прикордонного управління ФСБ Росії в Криму, передає "Радіо Свобода".

Українців затримали на ділянці відповідальності російської прикордонної застави в Армянську.

"Під час спільного з представниками кримської митниці огляду транспортного засобу в одній з технологічних порожнин салону іномарки виявлено магазин, споряджений вісьмома 9-міліметровими патронами, імовірно призначеними для травматичного пістолета", – сказано в повідомленні.

ФСБ заявила, що патрони в автомобілі через неуважність залишив приятель водія, з яким той виїжджав в околиці Коктебеля постріляти з травматичного пістолета.

ВІдомство додало, що цього тижня патрони від травматичної зброї до Криму намагався провезти ще один громадянин України, який прибув з Миколаєва. Водій пояснив, що забув викласти патрони з машини перед поїздкою до Криму.

"Вони (боєприпаси) спрямовані на експертизу, за підсумками якої і буде ухвалюватися правове рішення", – повідомила російська спецслужба.

Підтвердження цієї інформації від українських прикордонників ще немає.

Як відомо, Верховна Рада України оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Теми: КримФСБРосія
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