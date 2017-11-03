Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція упіймала ймовірних вбивць харківського адвоката

П'ятниця, 3 листопада 2017, 13:49

Співробітники поліції затримали двох підозрюваних у вбивстві адвоката, яке було скоєне в грудні 2016 року в Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Національної поліції.

"Сьогодні (3 листопада – ред.) під час проведення оперативних заходів зловмисник був затриманий розшуковцями Харківщини у місті Нікополі. Іншого співучасника злочину поліцейські затримали напередодні", - розповідають правоохоронці.

За даними поліції, затриманий у п'ятницю є 29-річним мешканцем Дніпропетровської області, у четвер - 27-річний мешканець селища Руські Тишки одного з райцентрів Харківщини.

Зазначається, що обидва раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності.

"Житель Харківщини – за скоєння грабежу, зґвалтування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та скоєння низки майнових злочинів. Його подільник відбував покарання за вбивство, розбій та грабіж. До того ж, чоловік відрізнявся особливою жорстокістю", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, чоловіки напали на жінку-адвоката з метою пограбування.

22 грудня 2016 року ввечері вони підстерегли жінку біля її офісу та спробували відібрати коштовності. Несподівано вона почала чинити опір та голосно кричати.

"Нападник за допомогою ножа став наносити їй численні удари. Коли жертва знепритомніла, зірвав ювелірні прикраси, відібрав телефон, сумочку, ключі від автівки. Від’їхавши неподалік від місця злочину, злодії обшукали іномарку потерпілої, не знайшли нічого цінного та покинули авто", - розповідають правоохоронці.

За даними поліції, здобич нападників склала близько 10 тисяч гривень.

 

Як повідомлялося, увечері 22 грудня у Харківській області невідомі вбили адвоката Тетяну Попову.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьвбивствополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Харківська область
Через обстріли окупантів сталася лісова пожежа на Харківщині
Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: