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НАЗК знайшло у детектива НАБУ потенційний конфлікт інтересів із нардепом

П'ятниця, 3 листопада 2017, 16:28

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис щодо детектива Головного підрозділу детективів НАБУ Ігоря Семака про порушення ним етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень закону.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.  

Зазначається, що Нацагентство за результатами перевірки встановило, що перебуваючи на посаді детектива, Семак не вжив заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів та не повідомив керівника про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією.

"Зокрема, у діяльності детектива, який включений до групи детективів для здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо закупівель, здійснених ДП "НАЕК "Енергоатом" та щодо розтрати чужого майна та зловживання службовим становищем керівництва ДП "СхідГЗК", - зазначає прес-служба.

"Не виключається можливість наявності приватного інтересу, зумовленого попередньою оплачуваною роботою на посаді помічника-консультанта народного депутата України Вікторії Войціцької", - сказано у повідомленні.

В НАЗК заявили, що відповідно до закону, детектив мав вжити заходів щодо недопущення чи врегулювання потенційного конфлікту інтересів.

Проте, за даними Нацагентства, Семак не повідомляв  НАБУ про наявність потенційного конфлікту інтересів під час своєї участі у проведенні  досудового розслідування за зазначеними кримінальними провадженнями.

"Відповідно до припису Національне агентство вимагає усунути виявлені порушення, зокрема провести службове розслідування, притягнути винних осіб до встановленої чинним законодавством відповідальності та врегулювати потенційний конфлікт інтересів, що виник у діяльності Ігоря Семака під час виконання покладених на нього повноважень детектива НАБУ", - повідомляють в НАЗК.

Там зазначають, що припис, який направлений директору НАБУ Артему Ситнику, є обов’язковим до виконання. За невиконання припису він несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП (штраф від 80 до 200 тисяч гривень).

Раніше в Нацагентстві з питань запобігання корупції повідомили, що станом на середину жовтня встигло завершити перевірку декларацій 55 посадових осіб.

Теми: НАЗКНАБУ
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