Підвищення пенсій інвалідам очікується з 1 грудня - Розенко

Наступний етап підвищення пенсій інвалідам розпочнеться 1 грудня.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні в умовах пенсійної реформи перераховувалися тільки трудові пенсії. Соціальні пенсії, в тому числі виплати інвалідам, будуть збільшуватися зі збільшенням прожиткового мінімуму. Наступне збільшення прожиткового мінімуму у нас відбувається з 1 грудня цього року", - повідомив Розенко.

Віце-прем'єр також прокоментував виплати "дітям війни".

"Дітям війни" жодного разу з 2004 року не платили надбавки до пенсій в повному обсязі, бо виділення такої категорії громадян було виключно популістським рішенням тодішньої влади", - підкреслив політик.