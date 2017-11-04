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Підвищення пенсій інвалідам очікується з 1 грудня - Розенко

Субота, 4 листопада 2017, 00:55
Підвищення пенсій інвалідам очікується з 1 грудня - Розенко
УКрінформ

Наступний етап підвищення пенсій інвалідам розпочнеться 1 грудня.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні в умовах пенсійної реформи перераховувалися тільки трудові пенсії. Соціальні пенсії, в тому числі виплати інвалідам, будуть збільшуватися зі збільшенням прожиткового мінімуму. Наступне збільшення прожиткового мінімуму у нас відбувається з 1 грудня цього року", - повідомив Розенко.

Віце-прем'єр також прокоментував виплати "дітям війни".

"Дітям війни" жодного разу з 2004 року не платили надбавки до пенсій в повному обсязі, бо виділення такої категорії громадян було виключно популістським рішенням тодішньої влади", - підкреслив політик.

Теми: Українапенсії
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