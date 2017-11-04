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Бойовики обстріляли ДФС, є загроза для сотень тисяч людей

Субота, 4 листопада 2017, 17:07
Бойовики обстріляли ДФС, є загроза для сотень тисяч людей

У Донецькій області обстріляно "Донецьку фільтрувальну станцію", в ОБСЄ заявляють про можливу загрозу для сотень тисяч людей по обидва боки лінії зіткнення.

Про це йдеться в заяві спецпредставника глави ОБСЄ в Україні та ТКГ Мартіна Сайдік.

За даними ОБСЄ, обстріл стався в ніч на 4 листопада.

"Ми рішуче засуджуємо обстріл ДФС і підкреслюємо, що прямий або близький удар лише по одній з 900-кг ємностей високотоксичного газоподібного хлору, що зберігаються на ДФС для очищення води може вбити людей в радіусі 200 м, у т.ч. персонал об'єкта, і серйозно порушити постачання води майже до 350 тіс. осіб по обидва боки лінії зіткнення", - йдеться у заяві ОБСЄ.

Також в організації закликали сторони конфлікту "повністю припинити піддавати ризику цивільну інфраструктуру".

"Настійно закликаємо ... негайно провести обговорення на ТКГ питання створення таких зон безпеки", - заявив Сайдік.

Інтерфакс-Україна 

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