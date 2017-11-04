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"Укрзалізниця" запустила двоповерховий потяг з Тернополя до столиці

Субота, 4 листопада 2017, 20:21
Укрзалізниця запустила двоповерховий потяг з Тернополя до столиці

У суботу на маршрут вперше вийшов двоповерховий потяг Тернопіль - Київ.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"4 листопада з Тернополя до Києва вирушив швидкісний поїзд складом Skoda Wagonka. Другий двоповерховий поїзд вийшов на маршрут. У ньому 636 місць для пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Окрім зупинок в обласних центрах, потяг зупинятиметься в невеликих містах Поділля: Козятині, Калинівці, Гнівані, Деражні та Волочиську.

Поїзд № 747 Київ - Тернопіль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25. Зворотнє відпралення з Тернополя о 04:06 та прибуття до Києва о 09:58.

Українська правда

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