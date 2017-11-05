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На Одещині підірвали автомобіль, водій загинув

Неділя, 5 листопада 2017, 01:15

В с. Маяки Біляївського району Одеської області стався вибух автомобіля. Власник помер.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Встановлено, що житель м. Теплодар, який працює на одному з приватних рибальських підприємств, разом зі знайомим вийшов з території причалу, розташованого в с. Маяки, і попрямував до свого автомобіля "Нива-Шевроле", який був припаркований неподалік.

Вибух стався, коли чоловіки сіли в автомобіль і водій запустив двигун. В результаті 53-річний власник транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Потерпілому була викликана карета швидкої допомоги, однак по дорозі в лікарню чоловік від отриманих поранень помер.

 

Пасажир автомобіля тілесних ушкоджень не отримав.

На місце події виїхали керівники СБУ, облпрокуратури і ГУНП в Одеській області.

"Проводиться розслідування, за результатами якого правоохоронцями будуть зроблені висновки про мотиві і обставини скоєння даного злочину", - зазначив начальник ГУНП в Одеській області генерал поліції третього рангу Дмитро Головін.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствовибухОдеська областьполіція
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