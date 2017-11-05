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У центрі Харкова обстріляли авто, водій загинув

Неділя, 5 листопада 2017, 09:10
У центрі Харкова обстріляли авто, водій загинув

У центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю "Audi", водій іномарки загинув на місці.

Про це вранці  5 листопада повідомили в облуправлінні Нацполіції. 

За даними поліції, стрілянина сталася біля одного з будинків на вул.Клочківській близько 23:30. 

 

"Факт події внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК "Вбивство". Проводиться комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи потерпілого та розшукують осіб, які причетні до скоєння злочину", - повідомили у поліції. 

Згодом нардеп Ігор Мосійчук заявив: загиблий - Едуард Аксельрод 1972 р.н., народився у Барнаулі, чим займався загиблий - невідомо.

Українська правда 

Теми: Харківвбивство
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