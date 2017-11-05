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У Дніпрі 5 поліцейських поранило вибухом гранати

Неділя, 5 листопада 2017, 09:59

У Дніпрі п'ятеро поліцейських отримали поранення внаслідок вибуху гранати під час виїзду на виклик.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції Дніпропетровської області.

"Четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки", - йдеться у повідомленні.

Подія сталася у Самарському районі Дніпра під час виїзду на виклик "квартирна крадіжка", де підозрювані почали чинити опір та застосували 2 гранати, попередньо Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 348 КК - "посягання на життя працівника правоохоронного органу". 

 
 
усі фото - облуправління Дніпропетровської області

Українська правда 

Теми: Дніпрополіціязброя
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